Взрыв в жилом районе Кабула забрал жизни уже 12 людей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Число жертв ракетного удара американского беспилотника, нанесенного в жилом районе в Кабуле 29 августа, возросло до 12 людей. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Jazeera.
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“Число погибших в результате американского налета возле аэропорта Кабула увеличилось до 12 мирных жителей, в том числе 6 детей”, — пишет Al Jazeera со ссылкой на собственного корреспондента.
Детали
Ранее стало известно, что 9 членов одной семьи погибли в результате удара американского беспилотника, нацеленного на автомобиль в жилом районе Кабула.
Среди погибших было шестеро детей, самой младшей из которых была 2-летняя девочка, рассказал брат одного из погибших местном журналисту, который работает с CNN.
Центральное командование США ранее заявило, что оценивает возможности жертв среди гражданского населения.
Взрыв произошел через три дня после того, как в результате атаки “ИГ” возле аэропорта Кабула погибли более 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих, когда афганцы пытались сбежать из взятого под контроль талибами Кабула.