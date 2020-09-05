Вибух у мечеті в Бангладеш забрав життя щонайменше 13 людей

Вибух пролунав у мечеті в районі Нараянгандж неподалік столиці країни Даки під час традиційної молитви. За попередньою інформацією, у мечеті вибухнули шість кондиціонерів. Причиною, ймовірно, став виток газу в мережі системи кондиціонування.

У результаті вибуху загинули 13 осіб, серед яких дитина. Крім цього, приблизно 30 вірян були доставлені до лікарні з сильними опіками, частина з них знаходяться у важкому стані. Кількість жертв вибуху може зрости.

Наразі правоохоронні органи розпочали розслідування.