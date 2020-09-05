Взрыв в мечети в Бангладеш унес жизни не менее 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Бангладеш произошел взрыв в мечети, в результате чего погибли не менее 13 верующих. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Взрыв прогремел в мечети в районе Нараянгандж недалеко от столицы страны Даки во время традиционной молитвы. По предварительной информации, в мечети взорвались шесть кондиционеров. Причиной, вероятно, стала утечка газа в сети системы кондиционирования.
В результате взрыва погибли 13 человек, среди которых ребенок. Кроме этого, около 30 верующих были доставлены в больницу с сильными ожогами, часть из них находятся в тяжелом состоянии. Число жертв взрыва может возрасти.
Сейчас правоохранительные органы начали расследование.