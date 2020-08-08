Вибух у Лівані: через катастрофу у Бейруті в країні зафіксували рекордний спалах COVID-19

За його даними, це максимальний добовий приріст кількості інфікованих з моменту початку пандемії в країні. Загальна кількість одужалих пацієнтів склала 2 042, померли за весь час пандемії 70 осіб.

У четвер Фірас Абіад, директор лікарні при Університеті імені Рафіка Харірі, зазначив, що в найближчі 10-15 днів в Лівані може зрости кількість нових випадків зараження коронавірусом зважаючи на переповненість лікарень і центрів здачі крові після вибуху в Бейруті.

Колективний імунітет до захворювання, яке викликається коронавірусів нового типу, за його словами, у Лівані ослабне в порівнянні з ситуацією, яка була до катастрофи. Це в свою чергу буде мати середньо- і довгострокові наслідки для держави.

Евакуація пацієнтів з однієї із знищених вибухом лікарень Бейрута:

Watch: The Saint George hospital in the Geitawi neighborhood of #Beirut has been damaged and is without electricity, with doctors treating patients in the parking lot following the blasts in Port Beirut , footage from our correspondent shows. #Lebanon https://t.co/GIZh87KXCO pic.twitter.com/sR0CAPHrSp

Перші години після вибух в ліванській столиці: