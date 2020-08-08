Взрыв в Ливане: из-за катастрофы в Бейруте в стране зафиксировали рекордную вспышку COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. По меньшей мере 279 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Ливане за минувшие сутки, общее число инфицированных достигло 5 951. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya, передает УНН.
По его данным, это максимальный суточный прирост числа инфицированных с момента начала пандемии в стране. Общее число выздоровевших пациентов составило 2 042, умерли за все время пандемии 70 человек.
В четверг Фирас Абиад, директор больницы при Университете имени Рафика Харири, отметил, что в ближайшие 10-15 дней в Ливане может вырасти число новых случаев заражения коронавирусом ввиду переполненности больниц и центров сдачи крови после взрыва в Бейруте.
Коллективный иммунитет к заболеванию, вызываемому коронавирусом нового типа, по его словам, в Ливане ослабнет по сравнению с ситуацией, которая была до катастрофы. Это в свою очередь будет иметь средне- и долгосрочные последствия для государства.
Эвакуация пациентов с одной из уничтоженных взрывом больниц Бейрута:
Watch: The Saint George hospital in the Geitawi neighborhood of #Beirut has been damaged and is without electricity, with doctors treating patients in the parking lot following the blasts in Port Beirut, footage from our correspondent shows.#Lebanonhttps://t.co/GIZh87KXCO pic.twitter.com/sR0CAPHrSp— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 4, 2020
Первые часы после взрыв в ливанской столице: