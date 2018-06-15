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Вибух у Києві: усі райони столиці перевірять, щоб виявити старі покинуті авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Київський міський голова Віталій Кличко доручив здійснити обстеження територій в усіх районах столиці з метою виявлення старих покинутих автомобілів, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.

Так, відповідно до окремого доручення, голови РДА мають забезпечити перевірку балансових територій на предмет виявлення таких транспортних засобів у термін до 2 липня 2018 року. Відповідальним на рівні міської адміністрації визначено заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

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Нагадаємо, 14 червня на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі стався вибух в старому покинутому авто, внаслідок якого постраждали чотири дитини.

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