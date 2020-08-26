Вибух у гуртожитку на полігоні "Десна": обставини інциденту

До гуртожитку на запрошення старшого солдата (1995 року народження) прийшли дві його знайомі дівчини.

Вказані троє осіб, а також солдат (1998 року народження) та молодший сержант (жінка 1999 року народження) зібралися в одній із кімнат гуртожитку, де, за інформацією джерел агентства, вживали спиртне.



Пізніше одна з запрошених дівчат та молодший сержант почали жартома обливати одна одну водою та забігли до ванної кімнати, де зачинилися, чим викликали невдоволення солдата, який відпочивав разом із ними. Згаданий солдат почав вимагати відчинити двері, а інакше погрожував застосувати бойову гранату. Коли дівчата відмовилися відчинити, він прокричав щось схоже на "Аллаху – Акбар", після чого пролунав вибух.



Вказаний солдат від отриманих під час вибуху травм загинув на місці.



Старший солдат, молодший сержант та дівчина, яка перебувала з нею в момент вибуху, отримали численні проникаючі осколкові поранення різних частин тіла, з якими були госпіталізовані.



Як повідомляв УНН, поліція розпочала розслідування вибуху. За висновками експертів, вибухнула бойова граната РГД-5.