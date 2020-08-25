Вибух у військовому гуртожитку у Десні: відкрито провадження за статтею "вбивство"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. За фактом смертельного вибуху у військовому гуртожитку в містечку Десна на Чернігівщині поліція відкрила провадження за статтею “вбивство”. Про це УНН повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівської області.
У поліції вказали, що близько 17:42 напередодні до них надійшло повідомлення, що в селищі Десна Козелецького району в гуртожитку поліпшеного типу для військовослужбовців контрактної служби пролунав вибух.
На місці поліцейські встановили, що внаслідок вибуху невідомого предмета (попередньо гранати РГД-5) загинув один військовослужбовець. Ще троє – двоє військовослужбовців та одна цивільна жінка — доставлені до госпіталю Деснянського гарнізону з пораненнями різного ступеня тяжкості.
Наразі поліція встановлює всі обставини, які призвели до вибуху. Криміналісти направили на дослідження зібрані речові докази, серед яких — уламки вибухового пристрою.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство).
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, вибух у гуртожитку для військових навчального центру “Десна” стався 24 серпня.