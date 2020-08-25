Взрыв в военном общежитии в Десне: открыто производство по статье "убийство"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. По факту смертельного взрыва в военном общежитии в городке Десна Черниговской области полиция открыла производство по статье "убийство". Об этом УНН сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области.
В полиции отметили, что около 17:42 накануне к ним поступило сообщение, что в поселке Десна Козелецкого района в общежитии улучшенного типа для военнослужащих контрактной службы прогремел взрыв.
На месте полицейские установили, что в результате взрыва неизвестного предмета (предварительно гранаты РГД-5) погиб один военнослужащий. Еще трое - двое военнослужащих и одно гражданское лицо - женщина - доставлены в госпиталь Деснянского гарнизона с ранениями различной степени тяжести.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства, которые привели к взрыву. Криминалисты направили на исследование собранные вещественные доказательства, среди которых - обломки взрывного устройства.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, взрыв в общежитии для военных учебного центра "Десна" произошел 24 августа.