У гуртожитку військового полігону "Десна" стався вибух, є загиблий і поранені

“Вимушені повідомити про надзвичайну подію, яка сталася на території 169-го Навчального центру. Сьогодні близько 17:30, в позаслужбовий час, в одному з гуртожитків, внаслідок особистої недбалості та нехтування заходами безпеки військовослужбовців, стався вибух. В результаті один військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень різного ступеню важкості. Також постраждала цивільна дівчина, яка знаходилася в гостях у одного з військовослужбовців. Нині вона перебуває у важкому стані”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що всі потерпілі були оперативно доставлені до медичних закладів, де їм була надана медична допомога.

Вказано, що наразі на місці події працює керівництво Навчального центру, командування Сухопутних військ, відповідні посадові особи та слідча група Національної поліції України в Козелецькому районі.

Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік кинув гранату у знайомих, четверо людей постраждало.