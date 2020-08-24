У Кривому Розі чоловік кинув гранату у знайомих: четверо постраждалих

“23 серпня близько 23:00 до Саксаганського відділення поліції надійшло повідомлення про вибух по вулиці Скляра. Як з’ясували правоохоронці, під час конфлікту 44-річний чоловік кинув гранату у бік знайомих. У результаті вибуху постраждали чотири чоловіки. З вибуховою травмою та осколковими пораненнями їх доставили до лікарні”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, співробітники Служби судової охорони 18 серпня виявили у чоловіка, який намагався потрапити до Одеського апеляційного суду, муляж бойової гранати Ф-1.