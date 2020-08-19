У відвідувача одеського суду знайшли муляж гранати Ф-1
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Співробітники Служби судової охорони 18 серпня виявлили у чоловіка, який намагався потрапити до Одеського апеляційного суду, муляж бойової гранати Ф-1, передає УНН з посиланням на пресслужбу ССО.
"Під час поверхневої перевірки чоловіка, який намагався 18 серпня потрапити до Одеського апеляційного суду, серед його речей співробітники Служби судової охорони виявили предмет, схожий на бойову гранату Ф-1. Судові охоронці одразу обмежили дії цієї особи й викликали на місце події правоохоронців, про інцидент також було поінформовано керівництво апарату судової установи", - повідомили у пресслужбі.
За даними ССО, до приїзду поліцейських та вибухотехніків співробітники теруправління Служби вжили необхідних заходів для забезпечення безпеки присутніх у судовій установі суддів, працівників апарату та відвідувачів.
По приїзду фахівці-вибухотехніки з’ясували, що це муляж гранати Ф-1 без бойового спорядження.
"Наразі правоохоронці з’ясовують, навіщо громадянин намагався потрапити до судової установи з муляжем вибухонебезпечного предмету, спричинивши призупинення звичайного режиму роботи суду", - зазначили у пресслужбі.
Нагадаємо, раніше у столиці поліцейські затримали чоловіка, який "пожартував" замінуванням банку.