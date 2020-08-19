У посетителя одесского суда нашли муляж гранаты Ф-1

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87267 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102584 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127788 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107895 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128097 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101417 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102213 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104073 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101966 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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У посетителя одесского суда нашли муляж гранаты Ф-1

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Сотрудники Службы судебной охраны 18 августа виявлилы у мужчины, который пытался попасть в Одесский апелляционный суд, муляж боевой гранаты Ф-1, передает УНН со ссылкой на пресс-служба ССО.

"Во время поверхностной проверки мужчины, который пытался 18 августа попасть в Одесский апелляционный суд, среди его вещей сотрудники Службы судебной охраны обнаружили предмет, похожий на боевую гранату Ф-1. Судебные охранники сразу ограничили действия этого лица и вызвали на место происшествия правоохранителей, об инцидент также было проинформировано руководство аппарата судебного учреждения", - сообщили в пресс-службе.

По данным ССО, до приезда полицейских и взрывотехников сотрудники теруправления Службы приняли необходимые меры для обеспечения безопасности присутствующих в судебном учреждении судей, работников аппарата и посетителей.

По приезду специалисты-взрывотехники выяснили, что это муляж гранаты Ф-1 без боевого снаряжения.

"Сейчас правоохранители выясняют, зачем гражданин пытался попасть в судебное учреждение с муляжом взрывоопасного предмета, вызвав приостановление обычного режима работы суда", - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее в столице полицейские задержали мужчину, который "пошутил" заминированием банка.

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