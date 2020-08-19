У посетителя одесского суда нашли муляж гранаты Ф-1
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Сотрудники Службы судебной охраны 18 августа виявлилы у мужчины, который пытался попасть в Одесский апелляционный суд, муляж боевой гранаты Ф-1, передает УНН со ссылкой на пресс-служба ССО.
"Во время поверхностной проверки мужчины, который пытался 18 августа попасть в Одесский апелляционный суд, среди его вещей сотрудники Службы судебной охраны обнаружили предмет, похожий на боевую гранату Ф-1. Судебные охранники сразу ограничили действия этого лица и вызвали на место происшествия правоохранителей, об инцидент также было проинформировано руководство аппарата судебного учреждения", - сообщили в пресс-службе.
По данным ССО, до приезда полицейских и взрывотехников сотрудники теруправления Службы приняли необходимые меры для обеспечения безопасности присутствующих в судебном учреждении судей, работников аппарата и посетителей.
По приезду специалисты-взрывотехники выяснили, что это муляж гранаты Ф-1 без боевого снаряжения.
"Сейчас правоохранители выясняют, зачем гражданин пытался попасть в судебное учреждение с муляжом взрывоопасного предмета, вызвав приостановление обычного режима работы суда", - отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее в столице полицейские задержали мужчину, который "пошутил" заминированием банка.