В общежитии военного полигона "Десна" произошел взрыв, есть погибший и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В общежитии для военных учебного центра "Десна" произошел взрыв, в результате которого один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Также ранена гражданское лицо - девушка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу учебного центра "Десна".
"Вынуждены сообщить о происшествии, которое произошло на территории 169-го Учебного центра. Сегодня около 17:30, во внеслужебное время, в одном из общежитий, в результате личной небрежности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих, произошел взрыв. В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Сейчас она находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Сообщается, что все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им была оказана медицинская помощь.
Указано, что сейчас на месте происшествия работает руководство Учебного центра, командование Сухопутных войск, соответствующие должностные лица и следственная группа Национальной полиции Украины в Козелецком районе.
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