Вибух пролунав у приватному будинку на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Сьогодні, 11 січня, в одному з приватних будинків Мелітополя стався вибух. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Запорізької області.
Так, 11 січня о 16.30 до поліції надійшла інформація, що по вулиці Корольова у місті Мелітополі пролунав вибух.
З’ясувалося, що вибух стався у окремо розташованій літній кухні одного з приватних помешкань. Невеличке приміщення майже цілком зруйновано. Попередня причина – вибух повітряно-газової суміші внаслідок необережного поводження з опаленням.
З під уламків правоохоронці та рятувальники витягли місцевого мешканця 1998 року народження. Останнього направлено до лікарні.
Триває подальша перевірка.