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Взрыв прогремел в частном доме в Запорожье

Взрыв прогремел в частном доме в Запорожье

Киев • УНН

 • 8529 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Сегодня, 11 января, в одном из частных домов Мелитополя произошел взрыв. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

Так, 11 января в 16.30 в полицию поступила информация, что по улице Королева в городе Мелитополе прогремел взрыв.

Выяснилось, что взрыв произошел в отдельно стоящей летней кухне одного из частных домов. Небольшое помещение почти полностью разрушено. Предварительная причина - взрыв воздушно-газовой смеси в результате неосторожного обращения с отоплением.

Из под обломков правоохранители и спасатели вытащили местного жителя 1998 года рождения. Последний направлен в больницу.

Продолжается проверка.

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