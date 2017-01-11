Взрыв прогремел в частном доме в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Сегодня, 11 января, в одном из частных домов Мелитополя произошел взрыв. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.
Так, 11 января в 16.30 в полицию поступила информация, что по улице Королева в городе Мелитополе прогремел взрыв.
Выяснилось, что взрыв произошел в отдельно стоящей летней кухне одного из частных домов. Небольшое помещение почти полностью разрушено. Предварительная причина - взрыв воздушно-газовой смеси в результате неосторожного обращения с отоплением.
Из под обломков правоохранители и спасатели вытащили местного жителя 1998 года рождения. Последний направлен в больницу.
Продолжается проверка.