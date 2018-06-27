Вибух поряд із лікарнею в Техасі, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Вибух стався у вівторок на будівельному майданчику поруч з лікарнею в місті Гейтсвілл (штат Техас), постраждало 12 осіб, одна людина померла в лікарні від отриманих травм. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий філіал телеканалу CBS.
За даними телеканалу, в результаті інциденту також загинула одна людина.
Як зазначається, чоловік помер в лікарні від отриманих травм.
За попередніми даними, вибухнув генератор електроенергії. Повідомлялося про масові відключення електрики в місті.
У зв’язку з тим, що сталося були евакуйовані люди з двох медичних установ.
Як повідомляв УНН, у ніч з 24 на 25 червня на території Приморського району Одеси стався вибух легковика, припаркованого на перетині вулиці Троїцької й Олександрівського проспекту, у самому центрі міста.