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Вибух поряд із лікарнею в Техасі, є загиблий

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Вибух стався у вівторок на будівельному майданчику поруч з лікарнею в місті Гейтсвілл (штат Техас), постраждало 12 осіб, одна людина померла в лікарні від отриманих травм. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий філіал телеканалу CBS.

За даними телеканалу, в результаті інциденту також загинула одна людина.

Як зазначається, чоловік помер в лікарні від отриманих травм.

За попередніми даними, вибухнув генератор електроенергії. Повідомлялося про масові відключення електрики в місті.

У зв’язку з тим, що сталося були евакуйовані люди з двох медичних установ.

Як повідомляв УНН, у ніч з 24 на 25 червня на території Приморського району Одеси стався вибух легковика, припаркованого на перетині вулиці Троїцької й Олександрівського проспекту, у самому центрі міста.

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