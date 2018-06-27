Взрыв рядом с больницей в Техасе, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Взрыв произошел во вторник на строительной площадке рядом с больницей в городе Гейтсвилл (штат Техас), пострадали 12 человек, один человек скончался в больнице от полученных травм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный филиал телеканала CBS.
По данным телеканала, в результате инцидента также погиб один человек.
Как отмечается, мужчина скончался в больнице от полученных травм.
По предварительным данным, взорвался генератор электроэнергии. Сообщалось о массовых отключениях электричества в городе.
В связи с тем, что произошло были эвакуированы люди из двух медицинских учреждений.
Как сообщал УНН, в ночь с 24 на 25 июня на территории Приморского района Одессы произошел взрыв легкового, припаркованного на пересечении улицы Троицкой и Александровского проспекта, в самом центре города.