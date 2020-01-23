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Вибух на Грушевського у День Незалежності та ще низка злочинів: суд арештував підозрюваного

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Суд взяв під варту підозрюваного у низці тяжких резонансних злочинів, серед яких підрив ручної гранати та хуліганських дій, що полягали в оскверненні могильного комплексу “Цадика Нахмана”, який переховувався від слідства півтора року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Вибух на Грушевського у День Незалежності та ще низка злочинів: суд арештував підозрюваного

“У четвер, 23 січня 2020 року, за клопотанням Офісу Генерального прокурора обрано безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою підозрюваному у скоєнні низки тяжких і особливо тяжких резонансних злочинів, який 18 місяців переховувався від слідства. Завдяки активізації розслідувань цих злочинів з боку Офісу Генерального прокурора і координації дій правоохоронців напередодні його було затримано”, — йдеться в повідомленні.

Так, за даними слідчих, вказана особа підозрюється у причетності до підриву ручної гранати та хуліганських дій, що полягали в оскверненні могильного комплексу “Цадика Нахмана” у 2016 році, підриву гранати РГД-5 на території Черкаського відділку поліції у 2017, підриву пам’ятника Угорському народу на Веревецькому перевалі (межа Львівської та Закарпатської областей), що мало місце у 2017 році.

“Також йому інкримінують розпалювання національної ворожнечі та ненависті, що мали місце в урочищі Гута Пенятська в Бродівському районі Львівської області і на території заповідника „Биківнянські могили“, а також спаплюження іудейської релігійної святині — синагоги „Цорі Гільод“ у Львові у 2017 році; вчинення хуліганських дій біля посольств США та Литви; закінчений замах на вбивство, вчинений способом небезпечним для життя багатьох осіб із застосуванням невідомого вибухового пристрою у м. Києві під час святкування Дня Незалежності у 2017 році. Окрім того, слідство вважає його причетним до розфарбовування пам’ятника воїнам АТО, застосування вибухового пристрою біля пам’ятника воїнам АТО у 2017 році, підриву ручної гранати біля входу приймальні політичної партії „Національний корпус“ у 2017 році”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, наразі вживаються заходи щодо завершення досудового розслідування та скерування обвинувального акту до суду.

“Щодо інших двох учасників скоєння зазначених злочинів триває розгляд обвинувального акту в суді”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, невідомі залишили голову свині біля могильного комплексу “Цадика Нахмана” в Умані.

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