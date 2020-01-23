Взрыв на Грушевского в День Независимости и еще ряд преступлений: суд арестовал подозреваемого

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 8542 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 20364 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 58925 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 122797 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 130192 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 197976 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195684 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 409970 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229290 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 516607 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.1м/с
62%
Популярные новости

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 24639 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 15595 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 7754 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 13550 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 10586 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 160277 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 147913 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 235387 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 409970 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 516607 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 58925 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 49711 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 48141 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54848 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 85237 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Взрыв на Грушевского в День Независимости и еще ряд преступлений: суд арестовал подозреваемого

Киев • УНН

 • 16311 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Суд взял под стражу подозреваемого в ряде тяжких резонансных преступлений, среди которых подрыв ручной гранаты и хулиганских действий, что заключались в осквернении могильного комплекса "Цадика Нахмана", который скрывался от следствия полтора года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Взрыв на Грушевского в День Независимости и еще ряд преступлений: суд арестовал подозреваемого

"В четверг, 23 января 2020 года, по ходатайству Офиса Генерального прокурора избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей подозреваемому в совершении ряда тяжких и особо тяжких резонансных преступлений, который 18 месяцев скрывался от следствия. Благодаря активизации расследований этих преступлений со стороны Офиса Генерального прокурора и координации действий правоохранителей накануне он был задержан", - говорится в сообщении.

Так, по данным следователей, указанное лицо подозревается в причастности к подрыву ручной гранаты и хулиганских действий, что заключались в осквернении могильного комплекса "Цадика Нахмана" в 2016 году, подрыва гранаты РГД-5 на территории Черкасского отделения полиции в 2017 году, подрыву памятника венгерскому народу на Веревецком перевале (граница Львовской и Закарпатской областей), что имело место в 2017 году.

"Также ему инкриминируют разжигание национальной вражды и ненависти, имевших место в урочище Гута Пенятская в Бродовском районе Львовской области и на территории заповедника "Быковнянские могилы", а также осквернение иудейской религиозной святыни - синагоги "Цори Гильод" во Львове в 2017 году; совершение хулиганских действий у посольств США и Литвы; законченное покушение на убийство, совершенное способом опасным для жизни многих лиц с применением неизвестного взрывного устройства в г. Киеве во время празднования Дня Независимости в 2017 году. Кроме того, следствие считает его причастным к раскрашиванию памятника воинам АТО, применение взрывного устройства возле памятника воинам АТО в 2017 году, подрыва ручной гранаты у входа приемной политической партии "Национальный корпус" в 2017 году", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сейчас принимаются меры по завершению досудебного расследования и направлению обвинительного акта в суд.

"Что касается других двух участников совершения указанных преступлений продолжается рассмотрение обвинительного акта в суде", - говорится в сообщении.

Напомним, неизвестные оставили голову свиньи у могильного комплекса "Цадика Нахмана" в Умани.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,114.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,799.40