Взрыв на Грушевского в День Независимости и еще ряд преступлений: суд арестовал подозреваемого
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Суд взял под стражу подозреваемого в ряде тяжких резонансных преступлений, среди которых подрыв ручной гранаты и хулиганских действий, что заключались в осквернении могильного комплекса "Цадика Нахмана", который скрывался от следствия полтора года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"В четверг, 23 января 2020 года, по ходатайству Офиса Генерального прокурора избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей подозреваемому в совершении ряда тяжких и особо тяжких резонансных преступлений, который 18 месяцев скрывался от следствия. Благодаря активизации расследований этих преступлений со стороны Офиса Генерального прокурора и координации действий правоохранителей накануне он был задержан", - говорится в сообщении.
Так, по данным следователей, указанное лицо подозревается в причастности к подрыву ручной гранаты и хулиганских действий, что заключались в осквернении могильного комплекса "Цадика Нахмана" в 2016 году, подрыва гранаты РГД-5 на территории Черкасского отделения полиции в 2017 году, подрыву памятника венгерскому народу на Веревецком перевале (граница Львовской и Закарпатской областей), что имело место в 2017 году.
"Также ему инкриминируют разжигание национальной вражды и ненависти, имевших место в урочище Гута Пенятская в Бродовском районе Львовской области и на территории заповедника "Быковнянские могилы", а также осквернение иудейской религиозной святыни - синагоги "Цори Гильод" во Львове в 2017 году; совершение хулиганских действий у посольств США и Литвы; законченное покушение на убийство, совершенное способом опасным для жизни многих лиц с применением неизвестного взрывного устройства в г. Киеве во время празднования Дня Независимости в 2017 году. Кроме того, следствие считает его причастным к раскрашиванию памятника воинам АТО, применение взрывного устройства возле памятника воинам АТО в 2017 году, подрыва ручной гранаты у входа приемной политической партии "Национальный корпус" в 2017 году", - отмечается в сообщении.
Кроме того, сейчас принимаются меры по завершению досудебного расследования и направлению обвинительного акта в суд.
"Что касается других двух участников совершения указанных преступлений продолжается рассмотрение обвинительного акта в суде", - говорится в сообщении.
Напомним, неизвестные оставили голову свиньи у могильного комплекса "Цадика Нахмана" в Умани.