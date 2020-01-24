Вибух на Грушевського у День Незалежності та ще 26 злочинів: підозрюваним загрожує довічне
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Чотирьом членам організованої злочинної групи, яким інкримінують вибух на Грушевського у День Незалежності у 2017 році та ще 26 злочинів, загрожує довічне ув’язнення. Про це УНН повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Як повідомили у Нацполіції, наприкінці 2017 року поліцейські викрили та затримали трьох членів організованої злочинної групи за скоєння 27 злочинів. Зокрема зловмисникам інкримінують вчинення низки терористичних актів та злочинів спрямованих на розпалювання національної та релігійної ворожнечі, а також замах на умисне вбивство.
Слідчі Головного слідчого управління спільно з оперативниками Департаменту карного розшуку Нацполіції встановили місце знаходження та затримали четвертого активного учасника організованої злочинної групи. Чоловік із 2017 року перебував у міждержавному розшуку. Затриманому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідчі дії тривають. Членам організованої злочинної групи загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вибух у Києві слідчі кваліфікували як замах на вбивство.
Також поліція направила до суду обвинувальний акт відносно членів ОЗГ, підозрюваних у вчинені шести терактів.