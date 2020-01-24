Взрыв на Грушевского в День Независимости и еще 26 преступлений: подозреваемым грозит пожизненное
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Четырем членам организованной преступной группы, которым инкриминируют взрыв на Грушевского в День Независимости в 2017 году и еще 26 преступлений, грозит пожизненное заключение. Об этом УНН сообщили в пресс служба Нацполиции.
Как сообщили в Нацполиции, в конце 2017 полицейские задержали мужчину трех членов организованной преступной группы за совершение 27 преступлений. В частности злоумышленникам инкриминируют совершение ряда террористических актов и преступлений направленных на разжигание национальной и религиозной вражды, а также покушение на умышленное убийство.
Следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками Департамента уголовного розыска Нацполиции установили место нахождения и задержали четвертого активного участника организованной преступной группы. Мужчина с 20017 года находился в межгосударственном розыске. Задержанному суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Следственные действия продолжаются. Членам организованной преступной группы грозит пожизненное заключение.
Напомним, ранее сообщалось, что взрыв в Киеве следователи квалифицировали как покушение на убийство.
Также полиция направила в суд обвинительный акт в отношении членов ОПГ, подозреваемых в совершении шести терактов.