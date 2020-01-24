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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Взрыв на Грушевского в День Независимости и еще 26 преступлений: подозреваемым грозит пожизненное

Киев • УНН

 • 18288 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Четырем членам организованной преступной группы, которым инкриминируют взрыв на Грушевского в День Независимости в 2017 году и еще 26 преступлений, грозит пожизненное заключение. Об этом УНН сообщили в пресс служба Нацполиции.

Взрыв на Грушевского в День Независимости и еще 26 преступлений: подозреваемым грозит пожизненное

Как сообщили в Нацполиции, в конце 2017 полицейские задержали мужчину трех членов организованной преступной группы за совершение 27 преступлений. В частности злоумышленникам инкриминируют совершение ряда террористических актов и преступлений направленных на разжигание национальной и религиозной вражды, а также покушение на умышленное убийство.

Следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками Департамента уголовного розыска Нацполиции установили место нахождения и задержали четвертого активного участника организованной преступной группы. Мужчина с 20017 года находился в межгосударственном розыске. Задержанному суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются. Членам организованной преступной группы грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее сообщалось, что взрыв в Киеве следователи квалифицировали как покушение на убийство.

Также полиция направила в суд обвинительный акт в отношении членов ОПГ, подозреваемых в совершении шести терактов.

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