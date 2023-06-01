Вибух і загибель курсантів: у ДСНС розпочали службове розслідування, чотирьох людей відсторонили
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Через трагедію на Харківщині, яка забрала життя двох курсантів, комісія апарату ДСНС вже проводить службове розслідування, чотирьох осіб, відповідальних за навчальний процес, відсторонили, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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"Учора на Харківщині сталася трагедія, яка забрала життя двох молодих хлопців. Комісія апарату ДСНС вже проводить службове розслідування. Наразі 4 особи, відповідальні за навчальний процес, відсторонені", - йдеться у повідомленні.
Додамо
У ДСНС запевнили, що "зацікавлені у тому, щоб винні отримали справедливе покарання".
"Це великий біль та непоправна втрата. Більше інформації буде оприлюднено після закінчення розслідування. Щирі співчуття рідним та близьким!" - додали у ДСНС.
Нагадаємо
На Харківщині приміщенні одного з навчальних підрозділів ДСНС стався вибух, є жертви.