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Взрыв и гибель курсантов: в ГСЧС начали служебное расследование, четырех человек отстранили

Взрыв и гибель курсантов: в ГСЧС начали служебное расследование, четырех человек отстранили

Киев • УНН

 • 504524 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Из-за трагедии на Харьковщине, которая унесла жизни двух курсантов, комиссия аппарата ГСЧС уже проводит служебное расследование, четырех человек, ответственных за учебный процесс, отстранили, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Цитата

"Вчера на Харьковщине произошла трагедия, которая унесла жизни двух молодых ребят. Комиссия аппарата ГСЧС уже проводит служебное расследование. Сейчас 4 человека, ответственные за учебный процесс, отстранены", - говорится в сообщении.

Добавим

В ГСЧС заверили, что "заинтересованы в том, чтобы виновные получили справедливое наказание".

"Это большая боль и невосполнимая потеря. Больше информации будет обнародовано после окончания расследования. Искренние соболезнования родным и близким!" - добавили в ГСЧС.

Напомним

На Харьковщине в помещении одного из учебных подразделений ГСЧС произошел взрыв, есть жертвы.

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