Взрыв и гибель курсантов: в ГСЧС начали служебное расследование, четырех человек отстранили
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Из-за трагедии на Харьковщине, которая унесла жизни двух курсантов, комиссия аппарата ГСЧС уже проводит служебное расследование, четырех человек, ответственных за учебный процесс, отстранили, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
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"Вчера на Харьковщине произошла трагедия, которая унесла жизни двух молодых ребят. Комиссия аппарата ГСЧС уже проводит служебное расследование. Сейчас 4 человека, ответственные за учебный процесс, отстранены", - говорится в сообщении.
Добавим
В ГСЧС заверили, что "заинтересованы в том, чтобы виновные получили справедливое наказание".
"Это большая боль и невосполнимая потеря. Больше информации будет обнародовано после окончания расследования. Искренние соболезнования родным и близким!" - добавили в ГСЧС.
Напомним
На Харьковщине в помещении одного из учебных подразделений ГСЧС произошел взрыв, есть жертвы.