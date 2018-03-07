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Вибух гранати у Києві: в СБУ повідомили деталі спецоперації

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Під час проведення спецоперації СБУ по затриманню торговця зброєю в Києві, підозрюваний кинув гранату. Про це кореспонденту УНН повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

“Це була спецоперація Служби безпеки України по затриманню торговця зброєю, який зрозумівши, що його заарештують кинув гранату, щоб втекти. Тобто, працівники СБУ їхали його заарештовувати підчас закупки зброї. Можемо додати, що підозрюваним є діючий працівник поліції і наразі тривають невідкладні слідчі дії по його затриманню”, — повідомила О.Гітлянська.

Вона додала, що під час вибуху гранати постраждав працівник СБУ, який отримав легкі тілесні пошкодження. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статтею 348 (посягання на життя працівника правоохоронних органів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, пізно ввечері 6 березня до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля станції метро “Лісова”, поруч із зупинкою громадського транспорту, вибухнув автомобіль. У столиці діє план “Сирена”.

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