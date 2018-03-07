Взрыв гранаты в Киеве: в СБУ сообщили детали спецоперации

"Это была спецоперация Службы безопасности Украины по задержанию торговца оружием, который поняв, что его арестуют бросил гранату, чтобы убежать. То есть, работники СБУ ехали его арестовывать во время закупки оружия. Можем добавить, что подозреваемым является действующий работник полиции и сейчас продолжаются неотложные следственные действия по его задержанию ", - сообщила О.Гитлянська.

Она добавила, что при взрыве гранаты пострадал сотрудник СБУ, который получил легкие телесные повреждения. Полиция открыла уголовное производство по части 1 статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, поздно вечером 6 марта в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро "Лесная", рядом с остановкой общественного транспорта, взорвался автомобиль. В столице действует план "Сирена".