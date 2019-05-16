Вибух автомобіля у Львові: ймовірно спрацювала граната
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У Львові під час руху під автомобілем BMW спрацювала вибухівка. Ймовірніше за все, це була граната. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Вчора у Львові, під час руху автомобіля BMW під його кузовом спрацювала вибухівка. Ймовірніше за все це була граната. Вибух стався під передніми пасажирськими сидіннями.
У результаті вибуху було пошкоджено автомобіль та дорогу, ніхто не постраждав.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 (замах на злочин) ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років, або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в Оболонському районі Києва стався вибух автомобіля Audi.