Взрыв автомобиля в Львове: вероятно сработала граната
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Во Львове во время движения под автомобилем BMW сработала взрывчатка. Вероятнее всего, это была граната. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
Вчера во Львове, во время движения автомобиля BMW под его кузовом сработала взрывчатка. Вероятнее всего это была граната. Взрыв произошел под передними пассажирскими сиденьями.
В результате взрыва был поврежден автомобиль и дорога, никто не пострадал.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление) ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Оболонском районе Киева произошел взрыв автомобиля Audi.