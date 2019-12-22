Вибори в ОТГ: поліція зареєструвала 47 порушень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. З початку передвиборчої кампанії перед першими місцевими виборами в об’єднані територіальні громади поліція зареєструвала 47 порушень, пов’язаних з виборчим процесом. Про це йдеться в повідомленні управління комунікації Національної поліції України, передає УНН.
“З початку передвиборчої кампанії поліція зареєструвала 47 порушень, пов’язаних з виборчим процесом. Здебільшого зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією — 14 фактів, підкупом виборців — 5 та фальсифікація виборчих документів — 4 факти. За 7 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у неділю, 22 грудня, стартували перші вибори у 86 об’єднаних територіальних громадах.