Вибори у Німеччині та Франції поставили на паузу “нормандський формат” — І.Геращенко

“Німеччина входить в період виборів, що відбудуться у вересні. У Франції в найближчі місяці тільки формуватиметься новий кабінет новообраного президента і їм буде не до зовнішньої політики, принаймні, не до Донбасу. В США так само ще тільки формуються структури, які відповідають за певні напрямки зовнішньої політики . Путін все це використовує, тому "нормандський формат", фактично, поставлений на певну паузу, й це напряму впливає на мінський формат, похідний від нормандського. Схоже, питання, які ми так важко намагаємося вирішувати в Мінську і які є заблокованими, поки що залишаться в тому ж стані”, — написала вона.

Як повідомляв УНН, В.Путін заявив про продовження роботи "нормандського формату" після президентських виборів у Франції.