Выборы в Германии и Франции поставили на паузу "нормандский формат" - И.Геращенко

"Германия входит в период выборов, которые состоятся в сентябре. Во Франции в ближайшие месяцы только будет формироваться новый кабинет новоизбранного президента и им будет не до внешней политики, по крайней мере, не до Донбасса. В США так же еще только формируются структуры, которые отвечают за определенные направления внешней политики. Путин все это использует, поэтому "нормандский формат" фактически поставлен на определенную паузу, и это напрямую влияет на минский формат, производный от нормандского. Похоже, вопросы, которые мы долго стараемся решать в Минске и которые заблокированы, пока останутся в том же состоянии", - написала она.

Как сообщал УНН, В.Путин заявил о продолжении работы "нормандского формата" после президентских выборов во Франции.