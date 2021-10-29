Вибори мера: Терехова звинуватили у "зливі" персональних даних харків'ян
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Депутат Харківської міської ради Ігор Черняк у себе на Facebook написав про те, що тимчасовий мер Ігор Терехов незаконно використовує особисті дані харків’ян у запрошеннях на вибори міського голови, передає УНН.
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“Ігоре Терехов, я, звичайно, дуже радий і задоволений, що Ви мою дружину Ірину Черняк, як і інших мешканців нашого забутого Богом та міською владою кооперативного будинку, ось прямо особисто запрошуєте на вибори! Але, по-перше, чи можна не використовувати персональні дані моєї дружини у Вашій політичній агітації без її згоди? По-друге, є така штука, як законодавство України. Начебто є. Ніби як. По-третє, писати від руки адресу кожного на вашій агітації — це вже зовсім перебір. Не здається? Мовляв, ми знаємо де ти живеш! Ану — швидко голосувати! І не аби як, а тільки так! P.S. На фото написана від руки адреса закрита пальцем — якщо кому дуже цікаво”, — написав він.
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Терехова критикують за те, що у своїй піар-кампанії напередодні виборів він використовує адмінресурс та бюджетні гроші харків’ян.
Як зазначає ОПОРА, Терехов найбільше витратився на свою кампанію — понад 7 млн. грн.
Нагадаємо, що вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня. Якщо жоден із кандидатів не набере більше 50%, другий тур можуть призначити на 21 листопада.
На даний момент є два фаворити передвиборчих перегонів: Ігор Терехов та Михайло Добкін. Причому, як вважають деякі політологи, Добкін може перемогти Терехова у другому турі.