Выборы мэра: Терехова обвинили в "сливе" персональных данных харьковчан

Цитата

“Игорь Терехов, я, конечно, очень рад и польщен, что Вы мою супругу Ирину Черняк, как и других жителей нашего забытого Богом и городской властью кооперативного дома, вот прямо лично приглашаете на выборы! Но, во-первых, можно не использовать персональные данные моей супруги в Вашей политической агитации без ее согласия? Во-вторых, есть такая штука как законодательство Украины. Как бы есть. Вроде как. В-третьих, писать от руки адрес каждого на Вашей агитации — это уже совсем перебор. Не кажется? Мол, мы знаем, где ты живешь! А ну — быстро голосовать! И не абы как, а только так! P.S. На фото написанный от руки адрес закрыт пальцем — если кому уж сильно интересно”, — написал он.

По теме

Терехова критикуют за то, что в своей пиар-кампании накануне выборов он использует админресурс и бюджетные деньги харьковчан.

Как отмечает ОПОРА, Терехов больше всех потратился на свою кампанию — свыше 7 млн грн.

Напомним, что выборы мэра Харькова состоятся 31 октября. Если ни один из кандидатов не наберёт больше 50%, второй тур могут назначить на 21 ноября.

На данный момент есть два фаворита предвыборной гонки: Игорь Терехов и Михаил Добкин. Причём, как полагают некоторые политологи, Добкин может победить Терехова во втором туре.