Вибори 2019: ЦВК зареєструвала понад 1,8 тисячі міжнародних спостерігачів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала вже 1 890 офіційних спостерігачів від 15 міжнародних організацій та 15 іноземних держав. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
“Розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 70 офіційних спостерігачів на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року: 1 — від Азербайджанської Республіки, 3 — від Українського Конгресового Комітету Америки, 63 — від Сполучених Штатів Америки, 3 — від Турецької Республіки. Таким чином, станом на 21 березня 2019 року Комісія зареєструвала 1 890 офіційних спостерігачів від 15 міжнародних організацій та 15 іноземних держав на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на 19 березня, Центральна виборча комісія зареєструвала 160 офіційних спостерігачів на виборах президента України.