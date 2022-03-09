Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете: Зеленський звернувся до російських солдатів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до російських солдатів, які приїхали воювати в Україну, заявивши, що у них ще є шанс врятуватися, якщо вони підуть з наших територій. Про це Глава держави заявив у своєму відеозверненні, пише УНН.
Цитата
“Російські солдати! У вас ще є шанс вижити. Майже два тижні нашого опору показали вам, що ми не здамося. Що ми будемо воювати, поки не повернемо свою землю і поки не відповімо сповна за всіх наших убитих людей. За вбитих дітей. Ви ще можете врятуватися. Якщо просто підете", - заявив Президент.
Деталі
Зеленський закликав російських солдатів не вірити своїм командирам, коли ті говорять їм про шанси в Україні.
"Вас тут нічого не чекає. Окрім полону або загибелі, ви забираєте наші життя і віддасте свої. І ми знаємо - у нас є перехоплення - що ваші командири вже все розуміють. Потрібно закінчувати цю війну. Потрібно повертатися до миру. Йдіть з наших будинків, йдіть до себе", - додав Президент.
Доповнення
Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 12 тисяч осіб.