Вы еще можете спастись, если просто уйдете: Зеленский обратился к российским солдатам

Цитата

“Российские солдаты! У вас ещё есть шанс выжить. Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся. Что мы будем воевать, пока не вернём свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За убитых детей. Вы еще можете спастись. Если просто уйдете”, - заявил Президент.

Детали

Зеленский призвал российских солдат не верить своим командирам, когда те говорят им о шансах в Украине.

“Вас здесь ничего не ждёт. Кроме плена или гибели, вы забираете наши жизни и отдадите свои. И мы знаем – у нас есть перехваты – что ваши командиры уже всё понимают. Нужно заканчивать эту войну. Нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов, уходите к себе”, - добавил Президент.

Дополнение

Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 12 тысяч человек.