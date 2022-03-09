Вы еще можете спастись, если просто уйдете: Зеленский обратился к российским солдатам
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским солдатам, которые приехали воевать в Украину, заявив, что у них еще есть шанс спастись, если они уйдут с наших территорий. Об этом Глава государства заявил в своем видеообращении, пишет УНН.
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“Российские солдаты! У вас ещё есть шанс выжить. Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся. Что мы будем воевать, пока не вернём свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За убитых детей. Вы еще можете спастись. Если просто уйдете”, - заявил Президент.
Детали
Зеленский призвал российских солдат не верить своим командирам, когда те говорят им о шансах в Украине.
“Вас здесь ничего не ждёт. Кроме плена или гибели, вы забираете наши жизни и отдадите свои. И мы знаем – у нас есть перехваты – что ваши командиры уже всё понимают. Нужно заканчивать эту войну. Нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов, уходите к себе”, - добавил Президент.
Дополнение
Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 12 тысяч человек.