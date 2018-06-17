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Ветеранська збірна України із Маркевичем розгромила Грузію

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КИЇВ. 17 червня. УНН. На "Арені Львів" збірні ветеранів України та Грузії провели товариський поєдинок, який закінчився перемогою господарів із рахунком 3:1, інформує УНН з посиланням на Федерацію футболу України.

Активніше стартували гості, які декілька разів виходили у позиційні атаки, але чи не перший момент українців призвів до взяття воріт.

На 12-й хвилині передачу Віталія Косовського з лівого флангу головою замкнув Олександр Косирін. "Синьо-жовті" були активнішими і змогли заробити пенальті — на 26-й хвилині Косирін впав у штрафному майданчику грузинів, але В’ячеслав Шевчук не реалізував 11-метровий. Забити вдруге українцям вдалося лише під кінець першої половини поєдинку за відпрацьованим сценарієм: асистент — Косовський, м’яч на рахунку Косиріна.

На початку другого тайму "синьо-жовті" забили втретє, але рефері зафіксував офсайд. Трохи згодом небезпечно пробивав Олег Собуцький — м’яч просвистів над дев’яткою.

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Міхаїл Мазіашвілі відповів своїм пострілом, але майстерність проявив Юрій Вірт, який парирував небезпечний удар. Утім, уже на 50-й хвилині Александр Амісулашвілі скоротив відставання грузинів: п’ятий номер гостей ефектно закрутив м’яч за комірець українському голкіперу – 2:1.

На 60-й хвилині Георгій Ревазішвілі небезпечно пробивав зі штрафного майданчика українців, але йому трохи забракло влучності. Гості відчули впевненість і почали зустрічати господарів біля їхнього штрафного, створивши декілька гострих моментів. Синьо-жовті побігли в контратаку, і Олег Шелаєв вийшов сам на сам та спробував перекинути голкіпера грузинів Георгія Ломая, але трохи схибив.

Інтрига зникла лише на 70-й хвилині: Юрій Максимов разом із Олегом Собуцьким вийшли на воротаря гостей, і Собуцький зробив рахунок 3:1.

У складі збірної України на поле виходили: Рева, Вірт, Федоров, Єзерський, Шершун, Маркевич, Косовський, Шевчук, Попов, Шелаєв, Цихмейструк, Павелко (к), Олександр Венглинський, Собуцький, Нагорняк, Косирін, Ващук, Оксимець, Самойлов, Максимов.

Додамо, що матч на львівському стадіоні став уже четвертим між цими командами за останні два роки.

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