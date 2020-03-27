Ветеранам футболу в Одесі організували доставку ліків і продуктів додому
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Одеська обласна футбольна асоціація підтримала ініціативу УАФ та долучилася до боротьби з коронавірусом, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Української асоціації футболу.
Так, зокрема, асоціація запустила челендж "Допоможи другу — подолай ризик розповсюдження коронавірусу".
"Відтепер кожен ветеран одеського футболу, який потребує невідкладної допомоги в доставці продуктів харчування та ліків, може звернутися за допомогою до ООФА", - інформують в УАФ.
В асоціації нагадали, що ініціативу УАФ щодо підтримки ветеранів футболу підтримали також у Чернігівській та Дніпропетровській та Херсонській обласних асоціаціях, а також в Асоціації ветеранів футболу України.
Як писав УНН, тренери українського футболу і співробітники УАФ відмовляються від частини зарплат: кошти направлять на боротьбу з коронавірусом.
Нагадаємо, раніше президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що Асоціація також допомагає лікарням апаратами ШВЛ та бере шефство над військовим госпіталем.