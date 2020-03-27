Ветеранам футбола в Одессе организовали доставку лекарств и продуктов на домой
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Одесская областная футбольная ассоциация поддержала инициативу УАФ и присоединилась к борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Украинской ассоциации футбола.
Так, в частности, ассоциация запустила челлендж "Помоги другу - преодолей риск распространения коронавируса".
"Отныне каждый ветеран одесского футбола, который нуждается в неотложной помощи в доставке продуктов питания и лекарств, может обратиться за помощью в ООФА", - информируют в УАФ.
В ассоциации напомнили, что инициативу УАФ по поддержке ветеранов футбола поддержали также в Черниговской и Днепропетровской и Херсонской областных ассоциациях, а также в Ассоциации ветеранов футбола Украины.
Как писал УНН, тренеры украинского футбола и сотрудники УАФ отказываются от части зарплат: средства направят на борьбу с коронавирусом.
Напомним, ранее президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Ассоциация также помогает больницам аппаратами ИВЛ и берет шефство над военным госпиталем.