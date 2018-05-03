Верховний Суд зобов’язав відновити виплату пенсії переселенці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Верховний Суд визнав неправомірними дії Пенсійного фонду України, який припинив виплату з 1 квітня 2017 року пенсії внутрішньо переміщеній особі і зобов’язав відновити пенсію. Таке рішення сьогодні ухвалила колегія суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби суду у Facebook.
За інформацією суду, позивач є пенсіонером та отримує пенсію за віком. У зв’язку з проведенням бойових дій та антитерористичної операції в її населеному пункті жінка вимушена була покинути своє постійне місце проживання та переїхати до іншого населеного пункту, де стала на облік як внутрішньо переміщена особа.
Проте, як зазначили у суді, ПФУ з 1 квітня 2017 року припинив їй виплату пенсії з підстав, на думку позивача, не передбачених статтею 49 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Позивач вважає такі дії протиправними та такими, що порушують її право на пенсійне забезпечення.
“Верховний Суд задовольнив позов у повному обсязі та встановив судовий контроль за виконанням цього рішення. Так, Суд зобов’язав управління ПФУ подати звіт про виконання судового рішення у місячний строк з дати набрання цим рішенням законної сили”, — йдеться у повідомленні.
Відповідно до ч.3 ст.291 КАС України суди при вирішенні аналогічних справ мають враховувати правові висновки Верховного Суду у рішенні, ухваленому у зразковій справі.
Як повідомляв УНН, видатки на виплату пенсій пенсіонерам з числа ВПО за 2017 рік склали 11,1 млрд грн, що на 0,4 млрд грн менше порівняно з 2016 роком.