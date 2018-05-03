Верховный Суд обязал возобновить выплату пенсии переселенке

По информации суда, истец является пенсионером и получает пенсию по возрасту. В связи с проведением боевых действий и антитеррористической операции в ее населенном пункте женщина вынуждена была покинуть свое постоянное место жительства и переехать в другой населенный пункт, где встала на учет как внутренне перемещенное лицо.

Однако, как отметили в суде, ПФУ с 1 апреля 2017 года прекратил ей выплату пенсии на основаниях, по мнению истца, не предусмотренных статьей 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Истец считает такие действия противоправными и нарушающими его право на пенсионное обеспечение.

"Верховный Суд удовлетворил иск в полном объеме и установил судебный контроль за выполнением этого решения. Так, Суд обязал управление ПФУ представить отчет о выполнении судебного решения в месячный срок с даты вступления настоящего решения в законную силу", - говорится в сообщении.

Согласно ч.3 ст.291 КАС Украины суды при решении аналогичных дел должны учитывать правовые заключения Верховного Суда в решении, принятом в образцовой деле.

Как сообщал УНН, расходы на выплату пенсий пенсионерам из числа ВПО за 2017 год составили 11,1 млрд грн, что на 0,4 млрд грн меньше по сравнению с 2016 годом.