Верховний суд зобов’язав ДМС надати матеріали щодо громадянства України Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Верховний Суд зобов’язав Державну міграційну службу надати для ознайомленні матеріали справи про набуття і втрату громадянства України екс-головою Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі, Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.
“Суд зобов’язав Державну міграційну службу (третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача) надати для ознайомлення суду справу про набуття і втрату громадянства України М.Саакашвілі, оригінал його заяви від 28 травня 2015 року про прийняття до громадянства”, — йдеться у повідомленні.
Також за рішенням суду планується залучення як свідків спеціалістів департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України, Головного управління ДМС у місті Києві, Шевченківського районного відділу ДМС України в м.Києві.
Наступне судове засідання відбудеться 13 квітня 2018 року о 10:00 у приміщенні Касаційного адміністративного суду.
Нагадаємо, Саакашвілі оскаржує в суді Указ Президента щодо припинення його громадянства від 26 липня. Крім того, в Касаційному суді перебуває скарга на відмову ДМС у додатковому захисті Саакашвілі.
Нагадаємо, колишнього президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.
Саакашвілі підозрюється у причетності до організації мітингів за кошти Курченка.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України.