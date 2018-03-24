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Верховний суд зобов’язав ДМС надати матеріали щодо громадянства України Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Верховний Суд зобов’язав Державну міграційну службу надати для ознайомленні матеріали справи про набуття і втрату громадянства України екс-головою Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі, Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.

“Суд зобов’язав Державну міграційну службу (третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача) надати для ознайомлення суду справу про набуття і втрату громадянства України М.Саакашвілі, оригінал його заяви від 28 травня 2015 року про прийняття до громадянства”, — йдеться у повідомленні.

Також за рішенням суду планується залучення як свідків спеціалістів департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України, Головного управління ДМС у місті Києві, Шевченківського районного відділу ДМС України в м.Києві.

Наступне судове засідання відбудеться 13 квітня 2018 року о 10:00 у приміщенні Касаційного адміністративного суду.

Нагадаємо, Саакашвілі оскаржує в суді Указ Президента щодо припинення його громадянства від 26 липня. Крім того, в Касаційному суді перебуває скарга на відмову ДМС у додатковому захисті Саакашвілі.

Нагадаємо, колишнього президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.

Саакашвілі підозрюється у причетності до організації мітингів за кошти Курченка.

У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України.

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