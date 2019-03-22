Верховний суд направив на новий розгляд справу по ЗТМК
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Рішенням Касаційного господарського суду у складі Верховного Cуду від 22 березня 2019 року справу стосовно повернення у власність державі Запорізького титано-магнієвого комбінату направлено на новий розгляд до суду першої інстанції. Про це повідомляє УНН з посиланням на САП.
Так, суд скасував рішення господарського суду Запорізької області від 9 липня 2018 року, яким суд першої інстанції повністю задовольнив позов керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтересах держави до Компанії “Толексіс Трейдинг Лімітед” та ТОВ “Запорізький титано-магнієвий комбінат” щодо розірвання договору про заснування цього товариства та повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату, а також постанову Центрального апеляційного господарського суду від 12 грудня 2018 року, якою вказане рішення залишено в силі.
"Тобто своїм рішенням суд частково задовольнив касаційні скарги відповідачів та, незважаючи на наведення прокурорами обґрунтованих заперечень проти поданих скарг, вирішив направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції", наголосили в САП.
Мотиви такого рішення, з огляду на оголошення лише його резолютивної частини, наразі невідомі та будуть повною мірою оцінені Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою після ознайомлення з повним текстом.
"Проте, такий результат касаційного розгляду справи викликає не тільки здивування, з огляду на врахування всіх доводів відповідачів судами попередніх інстанцій та належного обґрунтування їх відхилення у відповідних рішеннях, а й глибоке занепокоєння через продовження нарощування боргових зобов’язань поточним менеджментом підприємства, фактично підконтрольним приватному інвестору, в умовах повної бездіяльності та споглядальної позиції Фонду державного майна України, як засновника та учасника цього товариства", повідомили в САП.
На теперішній час в задоволенні позову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не відмовлено, натомість наведеним у ньому доводам має бути надана повторна оцінка. Таким відтермінуванням на невизначений строк повернення комбінату державі, створено ризики повного знищення його матеріального-технічної бази та пряму загрозу економічній безпеці й обороноздатності України.
Нагадаємо, спеціалізована атикорупційна прокуратура (САП) залучила уряд до повернення ТОВ Запорізького титано-магнієво комбінату у власність держави (ТОВ "ЗТМК").