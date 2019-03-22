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Верховный суд направил на новое рассмотрение дело по ЗТМК

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Решением Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда от 22 марта дело о возвращении в собственность государству Запорожского титано-магниевого комбината направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

Верховный суд направил на новое рассмотрение дело по ЗТМК

Так, суд отменил решение хозяйственного суда Запорожской области от 9 июля 2018 года, которым суд первой инстанции полностью удовлетворил иск руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в интересах государства в Компании "Толексис Трейдинг Лимитед" и ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" о расторжении договора об учреждении этого общества и возвращение государству цельного имущественного комплекса комбината, а также постановление Центрального апелляционного хозяйственного суда от 12 декабря 2018 года, каким указанное решение останется в силе.

"То есть, своим решением суд частично удовлетворил кассационные жалобы ответчиков и, несмотря на наведение прокурорами обоснованных возражений против поданных жалоб, решил направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции", объявили в САП.

Мотивы такого решения, учитывая объявления только его резолютивной части, пока неизвестны и будут в полной мере оценены Специализированной антикоррупционной прокуратурой после ознакомления с полным текстом.

"Однако, такой результат кассационного рассмотрения дела вызывает не только удивление, учитывая учет всех доводов ответчиков судами предыдущих инстанций и надлежащего обоснования их отклонения в соответствующих решениях, но и глубокое беспокойство из-за продолжения наращивания долговых обязательств текущим менеджментом предприятия, фактически подконтрольным частному инвестору в условиях полного бездействия и созерцательной позиции Фонда государственного имущества Украины, как основателя и участника этого общества", сообщили в САП.

В настоящее время в удовлетворении иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры не отказано, зато приведенным в нем доводам должна быть предоставлена повторная оценка. Такой отсрочкой на неопределенный срок возврата комбината государству создан риск полного уничтожения его материально-технической базы и прямой угрозы экономической безопасности и обороноспособности Украины.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура(САП) привлекла правительство к возвращению ООО Запорожский титано-магниевый комбинат в собственность государства (ООО "ЗТМК").

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