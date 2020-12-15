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Верещук відзначила успіх Зеленського на міжнародній арені

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. За півтора роки президент Володимир Зеленський досяг неабиякого успіху у зовнішній політиці. Його діяльність схвально оцінюють як друзі, так і опоненти. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила народний депутат від партії “Слуга народу” Ірина Верещук, передає УНН.

Верещук відзначила успіх Зеленського на міжнародній арені

“З тієї точки, з якої починав Президент, і там, де він зараз є, наприклад, у зовнішній політиці — коли це стосується питань оборони, коли це стосується дипломатії — абсолютний поступ. Я це бачу, і це відзначають навіть вороги, навіть опоненти. Це відзначають усі.

Ви бачили, скільки було підписано договорів, із Великою Британією — стратегічний договір, з Туреччиною — стратегічний договір. Всюди, де був задіяний Президент Зеленський безпосередньо — всюди є успіх”, — сказала нардеп.

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