Верещук: Україна має робити все, аби дотримуватися угоди, підписаної зі США

На її думку, тепер лише від нашої держави залежить результативність перемовин, а візит для України з точки зору оборони і гарантій безпеки від США був вдалим.

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“Ми сьогодні говоримо про кіберпростір, про космос, про обмін розвідданими. Ми говоримо про угоду, яка дає доступ до технологій — цю угоду чекали люди, які працюють у військово-технічному співробітництві, кілька років. А відтак тепер уже і від нас залежить як ми наповнимо змістом таку рамкову угоду — там є 9 напрямків, там чітко прописано, що ми маємо робити і ми її маємо виконувати”, — заявила вона.

Депутат вважає, що якщо американська сторона побачить виконання Україною рамкової угоди, то результат від поїздки президента до США буде значущим.

Контекст

Раніше Ірина Верещук розповіла, що під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, було підписано максимум угод із всіх можливих.