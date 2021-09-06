Верещук: Президент Зеленський зробив максимум для України під час свого візиту до США

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“Я вважаю візит вдалим, в межах робочого візиту, а саме таку форму мав даний візит, ми зробили максимум, що могли. Підписати ще більше стратегічних документів в межах робочого візиту було просто неможливо”, — заявила вона.

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Верещук додає, що коментарі стосовно того, що візит був невдалий безпідставні.

“Тому ті, хто кажуть, що візит неуспішний, що він комусь там чомусь не допомагає, хай це залишається поза дужками уваги”, — резюмувала вона.

Раніше Верещук прокоментувала підписану рамкову оборонну угоду із США.