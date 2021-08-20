Верещук: українці, які добралися до аеропорту, евакуйовані з Афганістану

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“Я сподіваюся, що Дмитро Кулеба як міністр закордонних справ - це джерело, якому можна довіряти. Він написав два дні тому у своєму офіційному акаунті й у Facebook, що Україна в ніч на неділю зробила те, чого не змогла зробити майже жодна інша держава. Ми забрали усіх громадян України, які змогли дістатися до аеропорту в умовах логістичного апокаліпсису. Однак, роботи там дійсно непочатий край”, - сказала вона.

Верещук додає, що українці, які перебували в Афганістані, звернулися до дипломатів з проханням допомоги в евакуації. На борту літака перебували не тільки громадяни України, вдалося допомогти й іншим.

“Станом на сьогодні 153 українців зв’язалися з дипломатами та попросили допомоги в поверненні додому. З кожним з них є контакт, з кожним з них працюють. А тепер щодо тих, хто був на борту. На борту були громадяни Польщі, Іспанії, Великої Британії, Нідерландів, Білорусіі, Казахстану. Білоруси, до речі, нам подякували”, — резюмувала вона.

У контексті

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

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Верещук прокоментувала події в Афганістані.