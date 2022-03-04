Верещук: РФ створює ілюзію, що тримає Херсон під контролем
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Херсон був і є підконтрольний Україні, а жителі міста продовжують вболівати за припинення війни і проти окупації з боку РФ. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук, передає УНН.
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За її словами, з дня на день Росія намагатиметься організувати фейкові мітинги у Херсоні. Начебто жителі міста хочуть стати частиною РФ.
"Один з таких мітингів РФ хотіли організувати сьогодні. Однак, не вийшло - на площу вийшли люди з нашими прапорами, не побоявшись окупації", - розповіла Верещук.
Херсон стоїть у переліку українських міст, жителів яких треба евакуювати якнайшвидше, продовжила міністр.
"Але, на жаль, сьогодні РФ не дає добро та те, щоб розпочати евакуацію у Херсоні. Вони вважають, що тримають під контролем місто. Хоча, це не так. Це ілюзія.
Ми хочемо зробити системною роботу гуманітарних коридорів, ми хочемо вивезти людей, жінок похилого віку і дітей. Ми хочемо їм допомогти", - підкреслила Верещук.
Також Верещук прокоментувала поточну ситуацію із евакуацією жителів Маріуполя.
"Там ситуація трохи краща. Ми ведемо перемовини. Ми зробимо так, щоб Маріуполь увійшов у перелік тих міст, де будуть якнайперше відкриті гуманітарні коридори", - додала міністр.