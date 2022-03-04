Верещук: РФ создает иллюзию, что держит Херсон под контролем

Детали

По ее словам, со дня на день Россия будет пытаться организовать фейковые митинги в Херсоне. Вроде бы жители города хотят стать частью РФ.

"Один из таких митингов РФ хотели организовать сегодня. Однако, не получилось - на площадь вышли люди с нашими флагами, не побоявшись оккупации", - рассказала Верещук.

Херсон стоит в перечне украинских городов, жителей которых надо эвакуировать как можно быстрее, продолжила министр.

"Но, к сожалению, сегодня РФ не дает добро и то, чтобы начать эвакуацию в Херсоне. Они считают, что держат под контролем город. Хотя, это не так. Это иллюзия.

Мы хотим сделать системную работу гуманитарных коридоров, мы хотим вывезти людей, пожилых женщин и детей. Мы хотим им помочь", - подчеркнула Верещук.

Также Верещук прокомментировала текущую ситуацию с эвакуацией жителей Мариуполя.

"Там ситуация получше. Мы ведем переговоры. Мы сделаем так, чтобы Мариуполь вошел в перечень тех городов, где будут прежде всего открыты гуманитарные коридоры", - добавила министр.